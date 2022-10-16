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Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в Подмосковье

Евгений Белоусов
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Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в Подмосковье
Фото: Pixabay
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Измайлово, Центральная площадь Карта всех событий

Взрыв бытового газа произошел в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома в городском округе Ленинский. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 16 октября, сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», инцидент случился в доме № 1 на Центральной площади рабочего поселка Измайлово. Позднее информацию подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Было привлечено 14 единиц техники и 47 человек, в том числе от МЧС России — семь единиц техники и 27 человек, сообщается на сайте МЧС.

В результате хлопка не было разрушений межкомнатных и несущих перегородок. Помимо этого, за взрывом не последовало возгорания.

Пострадавших, по данным МЧС, в результате инцидента нет. Жителям рекомендовали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Еще один хлопок произошел в квартире жилого дома на северо-западе столицы 28 сентября. В результате происшествия никто не пострадал.

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