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Останки человеческого тела обнаружили на мусоросортировочной станции в Москве

Евгений Белоусов
Происшествия
Останки человеческого тела обнаружили на мусоросортировочной станции в Москве
Фото: Telegram / Столичный СК
Россия, Москва, 2-я Карпатская улица Карта всех событий

При сортировке отходов на мусоросортировочной станции в Москве были найдены фрагменты человеческого тела. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 16 октября, сообщила старший помощник руководителя городского ГСУ СК России Юлия Иванова.

— По данному факту Солнцевским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка, — сказала правоохранитель.

Фото: Telegram / Столичный СК
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Фото: Telegram / Столичный СК
Фото: Telegram / Столичный СК
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Фото: Telegram / Столичный СК

По словам Ивановой, сейчас криминалисты работают на месте происшествия. С целью установления личности человека назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.

В августе сообщалось, что в квартире жилого дома в Бирюлеве Восточном был обнаружен мумифицированный труп мужчины 1963 года рождения.

Предполагается, что мужчина умер полтора года назад. Тело было направлено на экспертизу для установления причины смерти.

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