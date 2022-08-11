Пролежавшее в квартире 1,5 года мумифицированное тело мужчины нашли в Москве

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Россия, Москва, Михневский проезд Карта всех событий

В квартире жилого дома в Бирюлеве Восточном нашли останки мужчины. Об этом в четверг, 11 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Останки были обнаружены в квартире в Михневском проезде. Они принадлежат мужчине 1963 года рождения, который проживал по этому адресу.

Предполагается, что мужчина умер полтора года назад. Тело было направлено на экспертизу для установления причины смерти.

В середине июля тело пожилого мужчины нашли в квартире в ЦАО, где он пролежал шесть лет. По данным собеседника «ВМ», находка была сделана 14 июля в квартире на улице Земляной Вал.

Уточняется, что тело, которое было найдено лежащим на диване, принадлежит мужчине 1950 года рождения. Согласно предварительным данным, смерть пенсионера наступила шесть лет назад. При этом следов насильственной смерти эксперты не обнаружили.