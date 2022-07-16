Тело умершего шесть лет назад пенсионера обнаружили в квартире в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

Тело пожилого мужчины нашли в квартире в ЦАО, где он пролежал шесть лет. Об этом в субботу, 16 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», находка была сделана 14 июля в квартире на улице Земляной Вал. Уточняется, что тело, которое было найдено лежащим на диване, принадлежит мужчине 1950 года рождения.

Согласно предварительным данным, смерть пенсионера наступила шесть лет назад. При этом следов насильственной смерти эксперты не обнаружили. Причиной смерти москвича стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

12 июля в квартире жилого дома, расположенного на Сколковском шоссе в столичном районе Можайский, было обнаружено тело мужчины с 27 ножевыми ранениями в области живота и груди. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».