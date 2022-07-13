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На западе Москвы обнаружено тело мужчины с множественными ранениями

Араз Салехов
Происшествия
На западе Москвы обнаружено тело мужчины с множественными ранениями
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Сколковское шоссе Карта всех событий

В квартире многоэтажного дома в столичном районе Можайский было найдено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями. Об этом в среду, 13 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 12 июля в квартире жилого дома, расположенного по Сколковскому шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде 27 колото-резаных ранений. Предварительно, смерть наступила не менее семи–десяти дней назад.

— Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.

На данном этапе сотрудники правоохранительных органов допрашивают родственников и соседей потерпевшего.

Во вторник, 5 июля, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что жителю Щелкова предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери, а также избрали меру пресечения. По данным следствия, 3 июня 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в городе Щелково, нанес своей дочери колото-резаное ранение в область груди. После случившегося мужчина отвез девочку на такси в больницу.

тело Убийства Можайский район
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