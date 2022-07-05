Ударившего ножом собственную дочь жителя Щелкова заключили под стражу

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жителю Щелково предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери, а также избрана мера пресечения. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 42-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей 11-летней дочери. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 3 июня 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в городе Щелково, нанес своей дочери колото-резаное ранение в область груди. После случившегося мужчина отвез девочку на такси в больницу.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. В результате были изъяты предметы, имеющие значение для следствия, в том числе орудие преступления. Были допрошены свидетели и обвиняемый, назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время 42-летнему отцу девочки предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщают на сайте Следственного комитета.

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