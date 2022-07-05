Ребенок выпал из окна многоэтажного дома на востоке Москвы

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Россия, Москва, 8-я улица Соколиной Горы Карта всех событий

Трехлетний ребенок погиб, выпав из окна многоэтажного дома на востоке Москвы. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам трагедия произошла на 8-й улице Соколиной Горы. Из окна седьмого этажа выпал 3-летний ребенок. Девочка скончалась на месте происшествия от полученных травм.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности заместителя Измайловского межрайонного прокурора Павел Трякин.

— Результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой, — заключила Нефедова.

2 июля во время прогулки по территории участка ребенок наступил на канализационный люк и упал в яму. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался.