Прокуратура взяла под контроль расследование смерти ребенка в Одинцове

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Прокуратура взяла под контроль ситуацию со смертью двухлетнего ребенка в подмосковном Одинцове. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства по Московской области Наталия Григорьева в понедельник, 4 июля.

— Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, находятся на контроле городской прокуратуры, — сказала представитель ведомства.

По данным прокуратуры, 2 июля во время прогулки по территории участка ребенок наступил на канализационный люк и упал в яму. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий уточнила, что по данному факту незамедлительно была организована проверка и на место происшествия выехал следователь.

По предварительным данным, причина смерти мальчика — асфиксия в результате утопления. Следователи осмотрели место инцидента, провели опросы и назначили судебно-медицинскую экспертизу, заключила Врадий.

4 июля младенец оказался запертым в автомобиле на востоке столицы. По указанному адресу выехали сотрудники экстренных служб, чтобы вскрыть авто и спасти малыша.