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Двухмесячный ребенок оказался запертым в автомобиле на востоке Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Двухмесячный ребенок оказался запертым в автомобиле на востоке Москвы
Фото: Pexels
Россия, Москва, Утренняя улица, 20 Карта всех событий

Младенец оказался запертым в автомобиле на востоке столицы. Об этом в понедельник, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», машина припаркована у дома 20 на Утренней улице.

По указанному адресу выехали сотрудники экстренных служб, чтобы вскрыть авто и спасти малыша.

Накануне, 3 июля, в ТиНАО вертолетом в больницу доставили пятилетнего ребенка, который травмировался при падении с велосипеда.

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