Упавшего с велосипеда в ТиНАО ребенка вертолетом доставили в больницу

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Вечером в воскресенье, 3 июля, экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиацентра вылетел в Троицкий и Новомосковский административный округ (ТиНАО), сообщили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Машиной скорой помощи на вертолетную площадку «Васюнино» днем в воскресенье доставили пятилетнего ребенка, который упал с велосипеда. После передачи мальчика авиамедицинской бригаде, вертолетом он был эвакуирован в специализированное медучреждение Москвы.

—На борту ребёнка сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы, которые и контролировали состояние малыша, — пояснили в Telegram-канале ЧСтные новости Москвы.

Накануне в этом же канале появилась информация, что спасатели смогли спасти жизнь двум тонущим мужчинам. Сначала специалисты ведомства справились со своей задачей в Мещерском пруду столицы, вытащив из воды 23-летнего молодого человека.

Затем сотрудники поисково-спасательной станции «Академическая» вытащили из Большого Садового пруда тонувшего мужчину 1996 года рождения.