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Спасатели вытащили из Мещерского пруда тонущего мужчину

Егор Провоторов
Происшествия
Спасатели вытащили из Мещерского пруда тонущего мужчину
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Мещерский пруд Карта всех событий

В воскресенье, 3 июля, столичные спасатели на воде вытащили из акватории Мещерского пруда тонущего мужчину, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Патрулируя акваторию Мещерского пруда, дежурная смена поисково-спасательной станции «Мещерская» обратила внимание на человека, зовущего на помощь. Объявив тревогу, специалисты направились к мужчине и подняли его из воды на борт катера в 40 метрах от берега.

Пострадавший был доставлен на станцию, где ему была оказана первая помощь. 23-летний молодой человек не нуждался в последующей медицинской помощи. По его словам, он решил переплыть водоем, но выбился из сил и стал тонуть.

— После профилактической беседы о недопустимости купания в запрещённом для этого месте, молодой человек покинул спасательную станцию в сопровождении друзей, — пояснили на канале «ЧСтные новости Москвы» в Telegram.

Накануне сотрудники поисково-спасательной станции «Академическая» вытащили из Большого Садового пруда тонувшего мужчину 1996 года рождения.

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