Спасатели помогли еще одному тонувшему в Большом Садовом пруду мужчине

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большой Садовый пруд Карта всех событий

Сотрудники поисково-спасательной станции «Академическая» вытащили из Большого Садового пруда тонувшего мужчину 1996 года рождения. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Уточняется, что вечером 3 июля дежурная смена заметила в 30 метрах от берега тонувшего человека, который просил о помощи. До того как спасатели подняли его на палубу катера, он успел уйти под воду на метр.

По словам пострадавшего, во время купания ему свело ногу судорогой, из-за чего он стал тонуть. Его передали дежурившей на берегу бригаде скорой помощи, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

3 июля спасатели вытащили из воды Большого Садового пруда еще одного человека. Юноша 2001 года рождения также тонул в 30 метрах от берега.

После того как он отказался от госпитализации, с ним провели профилактическую беседу и отпустили домой в сопровождении друзей.