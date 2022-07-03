Спасатели помогли тонувшему в Большом Садовом пруду юноше

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большой Садовый пруд Карта всех событий

Сотрудники поисково-спасательной станции «Академическая» вытащили из Большого Садового пруда тонувшего молодого человека. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Уточняется, что спасатели увидели в 30 метрах от берега погружавшегося на дно человека. Нырнув за ним, они затащили его на борт спасательного катера.

Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию, где ему оказали первую помощь. После того как он отказался от госпитализации, с ним провели профилактическую беседу и отпустили домой в сопровождении друзей, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

1 июля спасатели поисково-спасательной станции «Терлецкая» вытащили из воды тонувшего мужчину в восточном Терлецком пруду.

Спасатели заметили, скрывшегося под водой человека, который переплывал водоем. В 25 метрах от берега спасатели подняли его из толщи воды.