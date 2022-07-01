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Спасатели вытащили из воды тонувшего мужчину на Терлецких прудах

Лейла Алиева
Происшествия
Спасатели вытащили из воды тонувшего мужчину на Терлецких прудах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Юго-Восточный Терлецкий пруд Карта всех событий

Спасатели поисково-спасательной станции «Терлецкая» вытащили из воды тонувшего мужчину на восточном Терлецком пруду. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Спасатели заметили, скрывшегося под водой человека, который переплывал водоем. В 25 метрах от берега спасатели подняли его из толщи воды.

После этого мужчину доставили на поисково-спасательную станцию и оказали ему первую помощь. Однако от госпитализации он отказался. После профилактической беседы о недопустимости купания в запрещенном месте, пострадавшего отпустили домой под присмотром друзей, говорится в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Похожий инцидент произошел накануне на озере Белом. Спасатели поисково-спасательной станции «Косино» вытащили из воды тонувшую девушку, которую госпитализировали после осмотра.

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