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Спасатели вытащили из воды тонувшую девушку на озере Белом

Елена Самойлова
Происшествия
Спасатели вытащили из воды тонувшую девушку на озере Белом
Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Россия, Москва, озеро Белое Карта всех событий

Спасатели поисково-спасательной станции «Косино» вытащили из воды тонувшую девушку на озере Белое. Об этом в четверг, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По словам собеседника «ВМ», вечером 29 июня дежурные заметили, что, переплывая водоем, девушка ушла под воду и не появилась на поверхности. Спасатель нырнул в воду и поднял женщину на борт катера.

На берегу пострадавшей оказали первую помощь. После осмотра ее госпитализировали.

22 июня на этом же озере произошел аналогичный инцидент — еще одна женщина не смогла переплыть водоем и начала тонуть в 100 метрах от берега. Ей тоже помогли спасатели, патрулировавшие акваторию.

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