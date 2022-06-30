Спасатели вытащили из воды тонувшую девушку на озере Белом

Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Россия, Москва, озеро Белое Карта всех событий

Спасатели поисково-спасательной станции «Косино» вытащили из воды тонувшую девушку на озере Белое. Об этом в четверг, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По словам собеседника «ВМ», вечером 29 июня дежурные заметили, что, переплывая водоем, девушка ушла под воду и не появилась на поверхности. Спасатель нырнул в воду и поднял женщину на борт катера.

На берегу пострадавшей оказали первую помощь. После осмотра ее госпитализировали.

22 июня на этом же озере произошел аналогичный инцидент — еще одна женщина не смогла переплыть водоем и начала тонуть в 100 метрах от берега. Ей тоже помогли спасатели, патрулировавшие акваторию.