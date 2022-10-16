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Москвичам рассказали, как НКО помогают людям с нарушениями зрения и слуха

Василий Плиткин
Город
Москвичам рассказали, как НКО помогают людям с нарушениями зрения и слуха
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Незрячие, слабовидящие и слепоглухие люди чувствуют себя полноценными членами общества и ведут активный образ жизни благодаря поддержке благотворительных НКО. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 16 октября.

— О незрячих, слабовидящих и слепоглухих людях в Москве заботится множество благотворительных организаций. Они помогают детям, взрослым и пожилым людям с инвалидностью получить дополнительную медицинскую помощь, образование, найти работу, развивать таланты и многое другое, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 15 октября прошел Международный день белой трости. Его целью является привлечение внимания к проблемам людей с нарушениями зрения и слуха.

Например, социализацией слепоглухих людей занимается благотворительный фонд «Со-единение». Он помогает подопечным с трудоустройством, готовит специалистов-консультантов и ведет научную деятельность.

Так, 200 человек в 2021 году в рамках адресной помощи получили оплату и компенсацию расходов на медицинские услуги. Помимо этого, им помогли приобрести слуховые аппараты, специальные часы и тонометры.

Партнерство с одним из агрегаторов такси позволяет подопечным бесплатно доехать в аэропорт, поликлинику и прочие социально значимые места. Кроме того, для них устраивают необычные тактильные концерты.

— Мы также занимаемся самыми разными проектами в области искусства и культуры, помогаем развитию доступности музейного пространства. Любой человек достоин полноценной жизни и должен иметь возможность реализовать свои базовые потребности, будь то поход в магазин или театр, — сказала исполнительный директор фонда Наталья Соколова.

Организацией конкурсов и благотворительных концертов для детей с нарушениями зрения занимается фонд «По зову сердца». В рамках одного из таких музыкальных мероприятий, которое называется «Белая трость», известные артисты выступают на сцене вместе с одаренными незрячими и слабовидящими ребятами из России и других стран СНГ.

— Этот масштабный проект делает еще один шаг в формировании по-настоящему инклюзивной среды, ведь творчество — универсальный язык, который доступен каждому. За время проведения мероприятия на сцене выступили более 500 ребят с нарушениями зрения, — поделилась артистка и основательница проекта Диана Гурцкая.

Фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» занимается поддержкой детей с нарушениями зрения. Организация выпускает особую тактильную печатную продукцию, благодаря которой незрячие и слабовидящие малыши от трех до семи лет могут познавать мир наравне со сверстниками, у которых нет проблем со здоровьем.

Председатель правления фонда Татьяна Деген уточнила, что в России живут около 37 тысяч слепых и слабовидящих детей в возрасте от трех до семи лет. Без специальных образовательных инструментов у них происходит задержка интеллектуального и эмоционального развития, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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