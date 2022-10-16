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Бирюков: Отказ от импорта не повлиял на программы благоустройства Москвы

Евгений Белоусов
Город
Бирюков: Отказ от импорта не повлиял на программы благоустройства Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Городские службы реализуют все запланированные на текущий год программы благоустройства, несмотря на ситуацию с импортом. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Нам пришлось достаточно большой объем технических решений перевести на отечественные технологии, отказаться от импорта, в силу тех или других причин перейти на отечественные разработки, — заявил он.

По словам заместителя мэра, Москва все равно не отказалась ни от одной программы в 2022 году, и теперь город полностью подготовлен к зиме.

Теплоснабжение городских объектов в этом году началось даже раньше: в сентябре по заявкам стали подключать соцучреждения, отметил Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».

До этого Бирюков также рассказал, что городские службы в 2022 году благоустроили более 3,2 тысячи различных объектов. Всего около 3250 объектов благоустройства в этом году были приведены в порядок, включая 2,5 тысячи дворовых территорий.

Петр Бирюков Благоустройство Москва Импорт
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