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Более 3,2 тысячи объектов благоустроили в Москве с начала года

Евгений Белоусов
Город
Более 3,2 тысячи объектов благоустроили в Москве с начала года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Городские службы в 2022 году благоустроили более 3,2 тысячи различных объектов. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Мы провели работы по Ленинскому проспекту, улице Кожевнической и улице Дубнинской. Мы провели работы по 18 переулкам в районе Хамовники и Арбат. Завершены работы в районе Басманных улиц — это примерно 17 улиц, переулков, уникальный пешеходный маршрут. Ведь цель наша сегодня такая, чтобы москвичи могли ходить по всему городу, — сказал он.

Всего около 3250 объектов благоустройства в этом году были приведены в порядок, включая 2,5 тысячи дворовых территорий. При работе по благоустройству специалисты полностью ремонтируют всю инженерную систему, сказал Бирюков в эфире «Москвы 24».

До этого сообщалось о завершении основных работ по благоустройству территорий возле МКНЦ имени А. С. Логинова. В зону благоустройства вошли участки шоссе Энтузиастов, Новогиреевской улицы и Терлецкого проезда.

14 октября завершилось благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митине. Специалисты расширили дорожно-тропиночную сеть и обновили покрытие тротуаров.

Петр Бирюков Благоустройство Москва
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