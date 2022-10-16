Тело мужчины обнаружили в шахте лифта жилого дома в Москве

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Свободный проспект Карта всех событий

Труп мужчины был найден в шахте лифта жилого дома на Свободном проспекте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 16 октября.

— Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, контролирует ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по данному факту, — сказала представитель ведомства.

По предварительным данным, погибший сам открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. Именно в этот момент лифт пришел в движение.

Старший помощник руководителя городского ГСУ СК России Юлия Иванова добавила, что ведомство организовало проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

До этого стало известно, что при сортировке отходов на мусоросортировочной станции в Москве были найдены фрагменты человеческого тела. В настоящее время криминалисты работают на месте происшествия.