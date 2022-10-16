Страны Персидского залива поддержали решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

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Оман, Кувейт, Бахрейн и Ирак в воскресенье, 16 октября, высказались в поддержку решения стран-участниц соглашения ОПЕК+ в столице Австрии — Вене — о сокращении добычи нефти.

Генеральный директор Кувейтской национальной нефтяной компании шейх Наваф Сауд ас-Сабах подтвердил стремление страны «поддерживать баланс интересов производителей и потребителей» и выразил поддержку решению объединения.

Иракская нефтяная госкомпания уверена, что решения ОПЕК+ принимаются объективно и профессионально и основываются исключительно на экономических показателях. Там подчеркнули, что внутри организации есть консенсус относительно понимания рынка нефтересурсов.

Министерство энергетики и природных ресурсов Омана уверено, что принимаемые ОПЕК+ решения основаны на реалиях спроса и предложения. В Бахрейне подчеркнули также, что соглашение было одобрено единогласно.

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс, представляющий Кувейт, заявил, что решения картеля «носят чисто технический характер». По его словам, организация не имеет конкретной цены в качестве ориентира, а скорее стремится к балансу между спросом и предложением, пишет ТАСС.

В минувшую среду, 12 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что решение России о снижении добычи нефти направлено на стабилизацию рынка.