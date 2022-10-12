Путин заявил, что снижение добычи нефти направлено на стабилизацию рынка

Фото: Администрация президента РФ

Решения России о снижении добычи нефти направлено на стабилизацию рынка. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

— Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках. С тем чтобы и потребители энергоресурсов и те, кто занимаются добычей, поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно стабильно и уверенно, — заявил он.

По словам главы государства, и Россия, и ОАЭ вовсе не собираются создавать кому-то проблему. Действия обеих стран не направлены против кого бы то ни было, передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Встреча Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна состоялась 11 октября в Санкт-Петербурге. Во время встречи глава российского государства отметил, что отношения между странами являются важным фактором стабильности в регионе.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему члены ОПЕК+ могли принять решение по сокращению добычи нефти и как это отразится на стоимости сырья. По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, для стран организации на текущий момент важнее всего заранее купировать возможный кризис, связанный с падением спроса на нефть.