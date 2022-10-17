Итальянские газохранилища способны обеспечить только треть потребления газа зимой

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Все 13 подземных хранилищ Италии способны вместить до 17 миллиардов кубометров газа, что эквивалентно одной трети спроса населения страны в зимний сезон. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщили журналисты экономической газеты II Sole 24 Ore.

По информации аналитиков, в настоящее время подземные хранилища газа (ПХГ) Италии заполнены на 93 процента. Вышеуказанного количества подобных объектов недостаточно. По этой причине энергетическая компания Snam, которой принадлежат девять хранилищ, изучает несколько проектов строительства новых комплексов.

Известно, что большинство ПХГ расположены на севере европейского государства, на Ломбардию приходится около 40 процентов мощностей, напоминает ТАСС.

Накануне министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заверял, что запасов газа у государства достаточно на предстоящую зиму, однако цены на него могут оставаться высокими.

В начале октября итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о возобновлении поставок российского газа от Газпрома через территорию Австрии. Представители российской компании, комментируя ситуацию, заявили, что удалось найти решение касательно поставок через Австрию.