Депутаты предложили снять с себя бронь от мобилизации

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Депутаты Госдумы подготовили поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». По данным журналистов, документ планируется внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента в понедельник, 17 октября.

Поправками предлагается отменить бронь для парламентариев, которые согласно документу должны будут получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами.

По нынешним законам право на отсрочку есть у семи категорий населения. Новыми нормами отсрочку от призыва предлагается предоставить 16 категориям россиян, из которых 10 — новые. Среди них ближайшие родственники погибших солдат по призыву; граждане, воспитывающие ребенка в одиночку; родители или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом.

Отсрочку для депутатов и сенаторов проект закона предлагает вовсе исключить. Кроме того, документ устанавливает две новые категории по призыву на военную службу по частичной мобилизации в первоочередном порядке.

К первой предлагается отнести военнослужащих национальной гвардии РФ и спасательных воинских формированиях, органах ФСБ, СВР, военной прокуратуры, военных следственных органах СК РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки, а также в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы.

Ко второй — граждан, которые были уволены с военной службы и зачислены в запас Вооруженных сил России, пишет газета «Известия».

В минувший четверг, 13 октября, Минобороны скорректировало критерии предоставления отсрочки от мобилизации, распространив ее на отцов с тремя детьми до 16 лет.