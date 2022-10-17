Доля работающей молодежи в России снизилась до рекордных показателей

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Доля работающей молодежи снизилась в России до исторического минимума, уменьшилась в годовом соотношении на 10,1 процента и впервые упала до показателя в 10,55 млн человек, что составляет 14,7 процента от всех занятых. Об этом сказано в исследовании организации FinExpertiza.

Исследователи выяснили, что тренд на снижение численности занятых до 30 лет объясняется демографическим спадом, произошедшим в 1990-е. По оценкам специалистов, ситуация может нормализоваться во второй половине 2020-х годов, по мере вступления в эту возрастную категорию более многочисленного поколения.

Во ВНИИ труда отметили, что с учетом этого в настоящий момент усилия правительства РФ сконцентрированы на помощи молодежи в поиске работы и обеспечении условий для успешного выхода их на рынок труда и закрепления в профессии.

— Наблюдаем устойчивую динамику снижения уровня безработицы в молодежных группах, принимаемые меры будут работать на усиление этой тенденции, — рассказали в институте журналистам «Известий».

Накануне депутат Госдумы Юлия Оглоблина рассказала, что создание молодежных механизированных бригад, состоящих из студентов-аграриев и опытных молодых специалистов, планируется реализовать с программой «Кадры для села».