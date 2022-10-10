Депутат Госдумы выступила с предложением собирать молодежные сельхозбригады для работы в АПК

Фото: пресс-служба Единой России

Создание молодежных механизированных бригад, состоящих из студентов-аграриев и опытных молодых специалистов, планируется реализовать с программой «Кадры для села». Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина на совещании о мерах поддержки фермерства и развитии сельских территорий в партии «Единая Россия».

— Мы понимаем, что труженики села востребованы для мобилизации, но важно при этом сохранить продовольственную безопасность, не допустить, чтобы хозяйство осталось без работников, которые должны пахать и сеять. В рамках программы «Кадры для села» планируется создание молодежных механизированных бригад. Они пройдут необходимое обучение, чтобы быть готовыми к весенне-полевым работам, а также получат удостоверения для вождения необходимой сельхозтехники, — сообщила Оглоблина.

Депутат отметила, что проект «Кадры для села» особо актуален для новых регионов России.

Отряды планируется формировать в том числе для работы на освобожденных территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Вместе с местными молодежными командами они смогут вводить в оборот сельхозземли, восстанавливать села и деревни.

— Участники получат возможность трудоустройства на новых территориях и открытия собственного дела в сельскохозяйственном производстве. Это будет способствовать интеграции в российское экономическое пространство, позволит отработать эффективные инструменты государственной̆ поддержки сельских территорий в переходный период, — прокомментировала парламентарий.

Программа «Кадры для села» разработана Росмолодежью при участии Российского союза сельской молодежи (РССМ) и заинтересованных министерств по поручению президента РФ. Планируется, что оператором программы выступит РССМ при поддержке партии «Единая Россия».