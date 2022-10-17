Около ста британских депутатов требуют вынести Трасс вотум недоверия

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Около сотни британских парламентариев написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой вынести вотум недоверия премьер-министру страны Лиз Трасс. Об этом в воскресенье, 16 октября, пишет одно из британских изданий Inews со ссылкой на депутатов.

По словам одного из собеседников издания, находящемуся в отпуске до 17 октября Брейди буквально потребуется помощь нескольких людей, чтобы открыть дверь своего кабинета, заваленную письмами.

Другой источник Inews сообщил, что руководство руководящего комитета консерваторов может вынести свой вотум недоверия главе кабмина. Если оно объявит об окончании поддержки Трасс, то председатель может рекомендовать ей уйти в отставку со своего поста.

По правилам партии, для объявления вотума недоверия за это решение должно проголосовать порядка 15 процентов парламентариев от тори (чуть более 50 депутатов). После этого проводится тайное голосование всех депутатов-консерваторов.

Если за Трасс проголосует больше половины парламентариев, то она останется на своей должности и получит иммунитет на год. Если же голосование решится не в ее пользу, она будет обязана уйти в отставку без права участия в последующих выборах, пишет газета «Известия».

Накануне представители тори объяснили, что причиной фиаско Трасс стало опрометчивое увольнение министра финансов Великобритании и проведение странной экономической политики.