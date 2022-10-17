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Дмитрий Маликов рассказал, каким должен быть настоящий москвич

Егор Провоторов
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Дмитрий Маликов рассказал, каким должен быть настоящий москвич
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Именитый российский поп-музыкант Дмитрий Маликов рассказал, какими характерными особенностями должен обладать настоящий москвич. По его словам, этот человек любит столицу, радуется и переживает за нее. Певец признался, что считает себя подходящим под эти критерии.

Москва является родным городом знаменитости. Он вырос на Преображенке, на 2-й Пугачевской улице. Музыкант заметил, что ему нравятся изменения, которые происходят в столичном регионе. По его словам, в последнее время город стал очень ухоженным и красивым.

В интервью Moskvich Mag Маликов рассказал, что его любимым районом являются «Сокольники», куда он в детстве иногда прибегал, прогуливая занятия в школе. Также певцу нравится проводить свободное время в парке Горького и на ВДНХ, при этом в отдаленных частях столицы знаменитость обычно чувствует себя неуютно.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы в 2022 году благоустроили более 3,2 тысячи различных объектов.

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