Солистка группы «Тату» Катина рассказала о своей любви к московскому метро

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Участница группы «Тату» Лена Катина в рамках проекта «Звезды в метро» рассказала о главном маршруте своего детства в столичной подземке. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Певица рассказала про свою любимую станцию московского метрополитена — «Площадь Ильича». Через эту станцию Катина в юном возрасте ездила на занятия и посещала различные кружки.

— Это моя родная станция, мои родные пенаты. Я обожаю эту станцию метро, — призналась артистка.

Она также добавила, что очень любит ароматы «шпал и дегтя», царящие в подземке.

— Мам, ну, пожалуйста, давай наберем этот запах в баночку и распространим его по квартире, — поделилась звезда воспоминаниями из детства.

Также Катина охарактеризовала московское метро, как «красивое, безопасное и очень удобное», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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