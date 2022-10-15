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Солистка группы «Тату» Катина рассказала о своей любви к московскому метро

Евгений Жуков
Город
Солистка группы «Тату» Катина рассказала о своей любви к московскому метро
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Участница группы «Тату» Лена Катина в рамках проекта «Звезды в метро» рассказала о главном маршруте своего детства в столичной подземке. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Певица рассказала про свою любимую станцию московского метрополитена — «Площадь Ильича». Через эту станцию Катина в юном возрасте ездила на занятия и посещала различные кружки.

— Это моя родная станция, мои родные пенаты. Я обожаю эту станцию метро, — призналась артистка.

Она также добавила, что очень любит ароматы «шпал и дегтя», царящие в подземке.

— Мам, ну, пожалуйста, давай наберем этот запах в баночку и распространим его по квартире, — поделилась звезда воспоминаниями из детства.

Также Катина охарактеризовала московское метро, как «красивое, безопасное и очень удобное», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сотрудница сферы клининга Анна Никитина раскрыла истинное отношение москвичей к уборщицам. По ее словам, многие люди относятся к этой деятельности как к борьбе с экстремальными обстоятельствами. Также бытует мнение, что в клининг идут из-за недостатка образования.

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