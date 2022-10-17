РКС просит проверить русскую классику на предмет отрицания семейных ценностей

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Некоторые сюжеты в произведениях классической русской литературы могут пропагандировать отрицание традиционных семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношение. Такое заявление в понедельник, 17 октября, сделали представители Российского книжного союза (РКС).

Они направили письмо председателю комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну с просьбой проверить сюжеты целого ряда книг, ссылаясь на многочисленные запросы от издателей.

В РКС заметили, что издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают законодательство, пишет ТАСС.

— При этом важно понимать, что креативные индустрии прочно сплетены друг с другом — литература неразрывна и с кино, и с театром, и приведённые ниже примеры произведений имеют экранизации и театральные постановки, — указано в письме.

В обращении, к примеру, говорится, что сюжеты из романа Федора Достоевского «Бесы» можно отнести к разделу «Совращение малолетних», а отрывок из «Обломова» Ивана Гончарова — к «Нетрадиционным сексуальным отношениям».

Масштабные парламентские слушания по законодательным инициативам о запрете информации, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, пройдут в Госдуме в понедельник, 17 октября, под председательством спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.