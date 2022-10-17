В Госдуме 17 октября пройдут слушания о запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Масштабные парламентские слушания по законодательным инициативам о запрете информации, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, пройдут в Госдуме в понедельник, 17 октября, под председательством спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

До этого спикер Госдумы поручил профильным комитетам нижней палаты подготовить проведение слушаний. Речь идет о комитетах по информационной политике, информационным технологиям и связи и по вопросам семьи, женщин и детей.

Володин отметил, что на обсуждение поступили резонансные инициативы о запрете соответствующей информации. Политик подчеркнул, что данный вопрос очень важен, поскольку в Госдуму поступает огромное количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, «разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности».

По информации ТАСС, участие в дискуссии могут принять председатель Роскомнадзора Андрей Липов, замминистра культуры РФ Алла Манилова, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, а также российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

В минувший четверг, 13 октября, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что правительство поддержало законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.