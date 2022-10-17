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Приметы и советы

В Сети стали продавать поддельные чеки на покупку iPhone 14

Егор Провоторов
Общество
В Сети стали продавать поддельные чеки на покупку iPhone 14
Фото: depositphotos

В Сети появились предложения о продаже поддельных кассовых чеков на дорогие гаджеты якобы из магазинов крупных ритейлеров и мобильных операторов, в том числе на новые iPhone 14.

Авторы объявлений заверяют, что, пользуясь такими документами, якобы можно сдать купленный на «сером рынке» устройство в бесплатный гарантийный ремонт, заработать на разнице стоимости тех же айфонов на сером и белом рынках или разблокировать взломанный девайс.

Авторы объявлений уверяют, что способны сделать чек любого крупного сетевого магазина. Эту информацию подтвердил газете «Известия» руководитель направления аналитики интернет-угроз компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев.

Корреспондент издания попытался купить такой чек на «яблочное» устройство, связавшись с администратором одного из каналов в Telegram, где услугу оценили в 1000 рублей, а срок изготовления озвучили в пять дней.

Чаще всего поддельные чеки делают для того, чтобы придать достоверности своему устройству при продаже на досках объявлений.

В конце сентября стало известно, что руководство Европейского союза в настоящее время обсуждает возможность введения запрета на поставки смартфонов в Россию.

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