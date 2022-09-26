Евросоюз хочет ограничить поставки смартфонов в Россию

Фото: depositphotos

Руководство Европейского союза в настоящее время обсуждает возможность введения запрета на поставки смартфонов в Россию. Об этом говорится в материале EUObserver, опубликованном в воскресенье, 25 сентября.

Согласно документу, который был совместно составлен Польшей, Ирландией и прибалтийскими странами, речь идет о запрете на импорт десятков высокотехнологичных товаров в РФ. Кроме смартфонов, Евросоюз намерен ограничить поставки радиолокационной аппаратуры и лазерного оборудования, пишет ФАН.

Вместе с тем авторы инициативы желают ввести в государствах-членах ЕС запрет на оказание IT-услуг клиентам из России местными компаниями. Они также намерены остановить использование продукции российской компании Kaspersky Lab в регионе. Среди прочих предложений звучала и заморозка российских активов.

Американские вариации iPhone 14, ввезенные в Россию из Соединенных Штатов, не работают в сетях отечественных операторов связи. Как уточняется, новые устройства не обладают слотом под SIM-карту, а работают на базе технологии eSIM. Однако известно, что эта технология присутствует и у российских операторов, но по неизвестной пока причине устройства на территории РФ так и не начали функционировать.