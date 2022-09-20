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Приметы и советы

Ввезенные из США iPhone 14 не работают в сетях российских операторов

Евгений Жуков
Технологии
Ввезенные из США iPhone 14 не работают в сетях российских операторов
Фото: Depositphotos

Американские версии iPhone 14, ввезенные в Россию из США, не работают в сетях отечественных операторов связи. Об этом стало известно во вторник, 20 сентября.

Как уточняется, новые устройства не обладают слотом под SIM-карту, а работают на базе технологии eSIM. Однако известно, что эта технология присутствует и у российских операторов, но по неизвестной пока причине устройства на территории РФ так и не начали функционировать.

Исключение составляют лишь те смартфоны, которые подключены к Tele2.

Предполагается, что неполадки будут устранены в течение нескольких дней, после чего iPhone 14 из США снова будут работать в России, передает сайт «Код Дурова» со ссылкой на собственный источник.

12 сентября компания Apple опубликовала список моделей новых смартфонов iPhone 14, которые будут работать с сотовыми операторами в России. Уточнялось, что новые модели устройства смогут без проблем подключаться не только к сотовым сетям в Российской Федерации, но и в Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии.

8 сентября министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рассказал, что iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.

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