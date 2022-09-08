Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту

Полина Долганова
Общество
iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту
Фото: Depositphotos

iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По его словам, граждане страны смогут приобрести новинку от Apple.

— Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет, — цитирует министра РИА Новости.

7 сентября компания Apple в ходе осенней презентации продемонстрировала новые смартфоны линейки iPhone 14. Стоимость нового iPhone 14 достигает 799 долларов, а версии Plus — 899. Дисплей модели Plus достигает 6,7 дюйма, тогда как обычного — 6,1. Уточняется, что каждая камера iPhone 14 имеет по 12 мегапикселей. Она захватывает на 49 процентов больше света при съемке в недостаточных условиях освещения.

До этого стало известно, что во втором квартале этого года в России спрос на подержанные смартфоны увеличился на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что наиболее востребованными стали телефоны компаний Samsung, Apple и Huawei.

Денис Мантуров Импорт Apple
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте