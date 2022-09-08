iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
По его словам, граждане страны смогут приобрести новинку от Apple.
— Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет, — цитирует министра РИА Новости.
7 сентября компания Apple в ходе осенней презентации продемонстрировала новые смартфоны линейки iPhone 14. Стоимость нового iPhone 14 достигает 799 долларов, а версии Plus — 899. Дисплей модели Plus достигает 6,7 дюйма, тогда как обычного — 6,1. Уточняется, что каждая камера iPhone 14 имеет по 12 мегапикселей. Она захватывает на 49 процентов больше света при съемке в недостаточных условиях освещения.
До этого стало известно, что во втором квартале этого года в России спрос на подержанные смартфоны увеличился на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что наиболее востребованными стали телефоны компаний Samsung, Apple и Huawei.