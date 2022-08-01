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Специалисты сообщили об увеличении спроса на подержанные смартфоны в России

Александр Афонин
Общество
Специалисты сообщили об увеличении спроса на подержанные смартфоны в России
Фото: Depositphotos

Во втором квартале этого года в России спрос на подержанные смартфоны увеличился на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования ценового агрегатора Price.ru, опубликованные в понедельник, 1 августа.

— Россияне стали чаще обращать внимание на бывшие в употреблении смартфоны — спрос на них во втором квартале 2022 года вырос на 25 процентов относительно второго квартала 2021 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее востребованными стали телефоны марок Samsung, Apple и Huawei. Их стали покупать на 17–20 процентов чаще. Кроме того, второй квартал этого года стал успешным для китайского смартфона Tecno. Россияне стали покупать продукцию данной марки на 200 процентов чаще, передает агентство «Прайм».

До этого старший научный сотрудник центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Галина Баландина рассказала, что при параллельном импорте наибольшим спросом могут пользоваться потребительские товары, например, одежда и обувь, бытовая электроника. Она отметила, что для промышленного сектора параллельный импорт тоже востребован, но потребности у компаний будут отличаться.

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