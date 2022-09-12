Apple перечислила модели iPhone 14, которые будут работать в России

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Компания Apple опубликовала список моделей новых смартфонов iPhone 14, которые будут работать с сотовыми операторами в России.

Так, в списке указаны iPhone 14: A2883, iPhone 14 Plus: A2887, iPhone 14 Pro: A2891 и iPhone 14 Pro Max: A2895.

Также известно, что все четыре новые модели смартфона смогут без проблем подключаться не только к сотовым сетям в Российской Федерации, но и в Республике Беларусь, Армении, Казахстане и Киргизии, передает портал The GEEK.

Минимальная стоимость смартфона в России составит 85 тысяч рублей.

До этого министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту. По его словам, граждане страны смогут приобрести новинку от Apple.

8 сентября аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал про техническую составляющую нового iPhone.

7 сентября компания Apple в ходе осенней презентации продемонстрировала новые смартфоны линейки iPhone 14. Стоимость нового телефона составляет 799 долларов, а версии Plus — 899.