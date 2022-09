Бесполезный кирпич? Какие трудности поджидают покупателей нового iPhone 14 в России

Фото: Unsplash

Компания Apple в ходе осенней презентации представила iPhone 14, продажи которого начнутся уже совсем скоро. В Россию новый смартфон официально поставляться не будет, однако приобрести его россияне все же смогут. «Вечерняя Москва» разбиралась, как гаджеты попадут в страну, сколько они будут стоить и какие проблемы подстерегают их владельцев.

Похож на предыдущий

С технической точки зрения новый iPhone схож с iPhone 13 за исключением незначительных изменений, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Если говорить технически, то iPhone 14 и iPhone 14 Plus — копия iPhone 13. Там стоит тот же процессор, удешевили память (стали ставить китайскую), немного обновили камеру. В iPhone 14 и 14 Pro камеру врезали в экран, добавили Always on Display. Как это работает: в режиме ожидания может быть выключена большая часть экрана. Но когда приходит уведомление, то будет загораться часть экрана, на которой покажется уведомление. Этой функцией можно пользоваться, чтобы она работала постоянно и у вас перед глазами, например, были часы, — рассказал эксперт.

Эта функция на iPhone 14 совершенно не нова для устройств с операционной системой Android — там она присутствует уже не один год, уточнил собеседник «ВМ».

Ряд функций работать не будет

Оригинальные устройства для американского рынка в Россию ввозить не станут, уверен специалист.

— Первые два месяца айфоны в Америке залокированы под конкретных операторов, свободных гаджетов нет, поэтому их не привезут. И там нет лотка для SIM-карты — только eSIM. Я думаю, что их не станут везти параллельным импортом, их негде взять, и они не будут пользоваться спросом. Повезут европейские, привычные нам обычные устройства. Потом повезут из Азии, но первоначально — из Европы. В Европе есть слот для SIM-карты, он нужен по требованию операторов. В Америке Apple смогла договориться с тремя операторами, — объяснил аналитик.

В России функция электронной SIM-карты поддерживается, однако она имеет некоторые неудобства, подчеркнул Муртазин. В памяти нового iPhone без слота для физической SIM-карты можно сохранить несколько карт, однако пользоваться получится только одной, пояснил собеседник «ВМ».

В iPhone 14 появились некоторые интересные функции, которые, тем не менее, будут недоступны в России, отметил специалист.

— Раздел «Emergency» в новом смартфоне дополняется тем, что в Америке будет возможность отправить через низкоорбитальные спутники сообщение в 911, что вы попали в беду. Функция будет работать, скорее всего, очень плохо и только при ясном небе в открытом поле. Это скорее для альпинистов сделано, а не для городских жителей. Два года функция будет работать бесплатно в Америке и Канаде, в других странах использовать ее не получится из-за регуляторных ограничений, — пояснил эксперт.

Также на iPhone 14 реализован детектор аварий, заметил Муртазин. При сильном ударе во время ДТП смартфон будет отправлять сигнал в экстренные службы. Чисто физически в России эта опция может функционировать, но, так как это сервис, привязанный в Америке к номеру 911, то она будет работать только в США, уточнил специалист.

От контрабанды до параллельного импорта

Специалист отметил, что скоро стартуют продажи iPhone 14 в Европе, вслед за которыми новый «яблочный» смартфон будет нелегально продаваться в России.

— 16 сентября первые три модели начинают продаваться в Европе, 17 сентября они будут контрабандой без уплаты налогов доставлены в Россию. На сером рынке с 17 сентября цена будет в первые пару дней в полтора-два раза выше европейской с поправкой на курс. Это рассчитано на дурачка. Условный iPhone 14 Pro, который стоит 1300 евро, будет продаваться за 130–140, а то и 200 тысяч рублей, — уверен Муртазин.

Спустя неделю после первых неофициальных продаж в России можно будет купить с рук в интернете по ценам примерно на 10 процентов выше европейских, спрогнозировал аналитик. Ценник на iPhone 14 в Европе начинается от 1000 евро, уточнил собеседник «ВМ».

Параллельный импорт в России начнется чуть позже, цены будут ощутимо выше европейских, предположил Муртазин.

— Если мы говорим про параллельный импорт, то он начнется в начале октября для первых трех моделей. Цена будет на 35–40 процентов выше розничной европейской цены. iPhone 14 в базовой комплектации — 85–90 тысяч рублей, 14 Pro — 125 тысяч рублей, Pro Max — 135 тысяч рублей. Это запредельно дорого, — спрогнозировал эксперт.

Починить не выйдет

Специалист отметил, что новый iPhone 14 нельзя будет ремонтировать в России: на него не распространяется гарантия Apple.

— Обслуживать смартфон никак не получится: гарантии от производителя нет, поэтому вы будете разбираться с продавцом. Захочет ли продавец менять вам поломанный смартфон — вопрос открытый. Сервисы не смогут работать с этими аппаратами. Если разобьете экран, заменить его здесь не получится: его надо привязывать в софте, иначе смартфон не будет работать. Придется увозить куда-нибудь в Европу и ремонтировать там, — предупредил аналитик.

iPhone 14 в России можно считать люксовым товаром, покупка которого осуществляется на свой страх и риск, отметил Муртазин. При этом никакого уровня обслуживания, как было хотя бы пару лет назад, у владельцев не будет как минимум до возвращения Apple в Россию, резюмировал собеседник «ВМ».