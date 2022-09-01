«Чревато нервным срывом»: психолог Панфилова объяснила, как смартфоны на уроках вредят детям

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Активное использование телефонов на занятиях отвлекает детей от темы урока. Кроме того, это дополнительно нагружает мозг ребенка, что может быть чревато нервным срывом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Панфилова, комментируя новость о запрете смартфонов на уроках.

По ее словам, смартфоны действительно отвлекают школьников.

— Дети очень активно переписываются в соцсетях, смотрят новости — это отвлекает и влияет на сосредоточенность. Я думаю, учителя и школы выступают против вещей, которые отвлекают ребенка. Ничего страшного не случится, если ребенок дотерпит до перемены и на перемене обменяется сообщениями, — рассказала Панфилова.

Она отметила, что активное использование смартфонов на уроках сильно загружает ребенку голову. К концу учебного дня ученик может чувствовать сильную усталость. Если после уроков у него есть дополнительные занятия, возможны неприятные последствия вплоть до нервного срыва, предупредила психолог.

Администрации школы и учителям важно правильно донести до родителей причины, по которым ученикам стоит отказаться от смартфонов на уроках, подчеркнула Панфилова.

— Будут ли конфликты учителей и учеников на этой почве — зависит от того, насколько администрация школы нашла общий язык с родителями. Если родители считают меру адекватной, они смогут объяснить ребенку, что так будет правильно и что они применят к ребенку административные меры, если он не будет слушаться учителя, — рассказала собеседница «ВМ».

По мнению эксперта, новый запрет поможет улучшить успеваемость. Дети ничего не потеряют и не отстанут — просто будут посвящать время именно учебе и прекратят размениваться на другие вещи, без которых можно обойтись, подытожила специалист.

В новом учебном году российские школы запретят ученикам использовать смартфоны во время занятий. Об этом в среду, 31 августа, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

— Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий, — отметил он.