Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Чревато нервным срывом»: психолог Панфилова объяснила, как смартфоны на уроках вредят детям

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Чревато нервным срывом»: психолог Панфилова объяснила, как смартфоны на уроках вредят детям
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Активное использование телефонов на занятиях отвлекает детей от темы урока. Кроме того, это дополнительно нагружает мозг ребенка, что может быть чревато нервным срывом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Панфилова, комментируя новость о запрете смартфонов на уроках.

По ее словам, смартфоны действительно отвлекают школьников.

— Дети очень активно переписываются в соцсетях, смотрят новости — это отвлекает и влияет на сосредоточенность. Я думаю, учителя и школы выступают против вещей, которые отвлекают ребенка. Ничего страшного не случится, если ребенок дотерпит до перемены и на перемене обменяется сообщениями, — рассказала Панфилова.

Она отметила, что активное использование смартфонов на уроках сильно загружает ребенку голову. К концу учебного дня ученик может чувствовать сильную усталость. Если после уроков у него есть дополнительные занятия, возможны неприятные последствия вплоть до нервного срыва, предупредила психолог.

Администрации школы и учителям важно правильно донести до родителей причины, по которым ученикам стоит отказаться от смартфонов на уроках, подчеркнула Панфилова.

— Будут ли конфликты учителей и учеников на этой почве — зависит от того, насколько администрация школы нашла общий язык с родителями. Если родители считают меру адекватной, они смогут объяснить ребенку, что так будет правильно и что они применят к ребенку административные меры, если он не будет слушаться учителя, — рассказала собеседница «ВМ».

По мнению эксперта, новый запрет поможет улучшить успеваемость. Дети ничего не потеряют и не отстанут — просто будут посвящать время именно учебе и прекратят размениваться на другие вещи, без которых можно обойтись, подытожила специалист.

В новом учебном году российские школы запретят ученикам использовать смартфоны во время занятий. Об этом в среду, 31 августа, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

— Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий, — отметил он.

Эксперты Дети Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прошло время угождать

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте