Минпросвещения запретило школьникам пользоваться телефонами на уроках с нового учебного года

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В связи с новыми санитарными требованиями с этого учебного года в российских школах вводится запрет на использование смартфонов. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в среду, 31 августа.

— Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий, — отметил он.

По словам Кравцова, смартфоны влияют на здоровье детей. Созвониться со своим ребенком родители смогут во время перемены, а в случае чрезвычайной ситуации им обязательно сообщат, передает ТАСС.

Накануне помощник президента Владимир Мединский во время московского августовского педсовета — 2022 выступил с предложением запретить школьникам пользоваться смартфонами во время занятий в качестве эксперимента.

Глава Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков отметил, что подобный запрет позволит улучшить уровень образования в стране. Также он перечислил причины, объясняющие необходимость введения этого запрета.