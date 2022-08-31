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Минпросвещения запретило школьникам пользоваться телефонами на уроках с нового учебного года

Лейла Алиева
Общество
Минпросвещения запретило школьникам пользоваться телефонами на уроках с нового учебного года
Фото: depositphotos

В связи с новыми санитарными требованиями с этого учебного года в российских школах вводится запрет на использование смартфонов. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в среду, 31 августа.

— Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий, — отметил он.

По словам Кравцова, смартфоны влияют на здоровье детей. Созвониться со своим ребенком родители смогут во время перемены, а в случае чрезвычайной ситуации им обязательно сообщат, передает ТАСС.

Накануне помощник президента Владимир Мединский во время московского августовского педсовета — 2022 выступил с предложением запретить школьникам пользоваться смартфонами во время занятий в качестве эксперимента.

Глава Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков отметил, что подобный запрет позволит улучшить уровень образования в стране. Также он перечислил причины, объясняющие необходимость введения этого запрета.

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