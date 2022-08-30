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Мединский предложил запретить детям пользоваться телефонами в школах

Георгий Соланович
Общество
Мединский предложил запретить детям пользоваться телефонами в школах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Помощник президента Владимир Мединский во вторник, 30 августа, на московском августовском педсовете — 2022 предложил в качестве эксперимента запретить школьникам пользоваться смартфонами во время занятий.

— Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем — в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в «локере» оставил (телефон — прим. «ВМ»), родители спокойны, — заявил Мединский.

Основная причина такого предложения, по словам Мединского, заключается в том, что дети на уроках отвлекаются от учебы и уже урок становится «неприятным отрывом» от игры на телефоне.

Помощник президента отметил, что школы с такой инициативой выступить не могут, и поэтому предложил провести эксперимент в одном регионе — например, в Москве, передает Интерфакс.

На столичном педсовете выступил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил заняться усилением подготовки к ЕГЭ в столичных школах, чтобы ученики могли получить высокие баллы без помощи репетиторов.

Помимо этого Собянин поручил улучшить воспитательную работу в школах города, вести ее неформально и интересно для детей. По его словам, в этом году Москва развернет Российское движение детей и молодежи.

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