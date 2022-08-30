Собянин распорядился усилить подготовку к ЕГЭ в столичных школах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил заняться усилением подготовки к ЕГЭ в столичных школах, чтобы ученики могли получить высокие баллы без помощи репетиторов. С соответствующей инициативой он выступил в ходе городского открытого августовского педагогического совета во вторник, 30 августа.

— Мы в каждой школе должны переосмыслить эту ситуацию. Ребята должны полноценные знания получать в рамках учебного процесса, дополнительных учебных планов. Но точно не бегать по репетиторам, — сказал он.

По словам главы города, работа с репетитором дает дополнительную нагрузку для ребенка. Они вынуждены после школы и домашнего задания продолжать занятия, что может сказаться на результате экзаменов, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, Сергей Собянин поручил улучшить воспитательную работу в школах города, вести ее неформально и интересно для детей. По его словам, в этом году Москва развернет Российское движение детей и молодежи. Мэр попросил столичных учителей взять его работу под свой контроль и сделать движение интересным для детей.