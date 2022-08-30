Собянин поручил улучшить воспитательную работу в школах Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил улучшить воспитательную работу в школах города, вести ее неформально и интересно для детей. Соответствующее поручение он дал в ходе открытого августовского педагогического совета во вторник, 30 августа.

— От того, как мы с вами справимся с одной из самых главных задач нашей образовательной системы — с воспитанием, будет во многом зависеть и безопасность, и будущее нашей с вами страны, — сказал он.

Глава города добавил, что в этом году Москва развернет Российское движение детей и молодежи. Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с федеральным законом. Собянин попросил столичных учителей взять работу движения под свой контроль и сделать его интересным для детей, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Сергей Собянин сообщил, что в предстоящем учебном году в столичные школы пойдет рекордное количество первоклассников — 119 тысяч. По его словам, за последние годы в системе столичного образования наблюдается значительный прирост учащихся.