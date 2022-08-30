Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин поручил улучшить воспитательную работу в школах Москвы

Александр Афонин
Город
Собянин поручил улучшить воспитательную работу в школах Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил улучшить воспитательную работу в школах города, вести ее неформально и интересно для детей. Соответствующее поручение он дал в ходе открытого августовского педагогического совета во вторник, 30 августа.

— От того, как мы с вами справимся с одной из самых главных задач нашей образовательной системы — с воспитанием, будет во многом зависеть и безопасность, и будущее нашей с вами страны, — сказал он.

Глава города добавил, что в этом году Москва развернет Российское движение детей и молодежи. Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с федеральным законом. Собянин попросил столичных учителей взять работу движения под свой контроль и сделать его интересным для детей, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Сергей Собянин сообщил, что в предстоящем учебном году в столичные школы пойдет рекордное количество первоклассников — 119 тысяч. По его словам, за последние годы в системе столичного образования наблюдается значительный прирост учащихся.

Москва Сергей Собянин Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте