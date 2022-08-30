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Собянин рассказал, что в этом году в столице ожидается рекордное число первоклассников

Александр Афонин
Город
Собянин рассказал, что в этом году в столице ожидается рекордное число первоклассников
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В предстоящем учебном году в столичные школы пойдет рекордное количество первоклассников — 119 тысяч. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 30 августа.

— Впервые 119 тысяч первоклассников приходят в наши школы. Такого еще никогда не было. И это, конечно, во многом результат демографических изменений, которые происходят в Москве: количество рождений, количество многодетных семей увеличилось просто в разы, — сказал он.

Глава города добавил, что за последние годы в системе столичного образования наблюдается значительный прирост учащихся — полмиллиона человек. По его словам, всего в этом учебном году в школах будут учиться более 1,6 миллиона детей, передает агентство городских новостей «Москва».

23 августа Сергей Собянин сообщил, что система образования города полностью готова к новому учебному году. Мэр добавил, что в учебных заведениях продолжится строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, на сегодняшний день во всех школах и колледжах установлена современная система безопасности.

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