«Одурачивание надо прекращать»: эксперт Комков оценил возможный запрет смартфонов в школах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил запретить ученикам пользоваться смартфонами в школах. Подобное уже достаточно долгий период обсуждается в учительских кругах, поскольку такой запрет позволит улучшить уровень образования в стране. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил глава Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков.

— Подобный запрет давно уже надо было ввести. В этом случае Мединский опирается на опыт некоторых штатов Америки. Так, в ряде американских штатов ввели запрет на использование смартфонов во время учебных занятий. Ведущие педагоги у нас в стране давно говорили, что использование мобильных телефонов во время учебы надо категорически запретить, — разъяснил он.

При этом эксперт назвал причины, которые объясняют необходимость введения подобного запрета.

— Во-первых, гаджеты отвлекают детей от основных занятий. Во-вторых, они создают неблагоприятную обстановку во время учебы. В-третьих, частые разговоры людей о вызове помощи через смартфон можно назвать полным абсурдом. Существуют иные выходы из ситуации, — отметил специалист.

Собеседник «ВМ» добавил, что некоторые штаты Америки понимают серьезность данной проблемы. По его словам, в России подобная тематика должна подниматься чаще для дальнейшего введения.

— Построить обучение надо таким образом, чтобы ребенок работал мозгами, а не тыкал пальцами в смартфон. Это одурачивание нашего поколения надо прекращать. Это все вводили в свое время с подачи американских советников. Американцы теперь сами в целом ряде штатов одумались и начали от этого уходить. И теперь мы тоже начали поворачиваться к этому лицом. Каким образом это можно ввести? Делается это обычно очень просто. Можно предупредить заранее о сдаче телефона при входе в школу или же просто ввести полный запрет на вход в школу со смартфоном, — подытожил Комков.

Также эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» оценили предложение о биометрии на экзаменах в вузах.