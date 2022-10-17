Американские аналитики признали рост популярности идей Путина на Западе

Фото: Администрация президента РФ

Идеи российского президента Владимира Путина все чаще находят отклик в умах политиков и жителей западных государств, говорится в материале, который опубликовала газета The Washington Post.

В конце прошлого месяца российский лидер выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо для демократий от Соединенных Штатов до большей части европейских государств, отмечается в статье.

Выступая в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил, что стартовавший слом западной гегемонии необратим. Мир, по словам Путина, вступил в период революционных трансформаций, которые носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития.

Глава российского государства подчеркнул, что Запад отстаивает порядок, основанный на правилах, однако неясно, кот придумал эти правила, которые являются сплошным обманом и двойными стандартами.

— Тенденция, которую мы наблюдаем, отражает разочарование всего мира в том, что демократический процесс не может привести к появлению эффективных, харизматичных лидеров, — заметил в беседе с газетой профессор исследований нацбезопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвоздев.

По его словам, в одном государстве за другим распространяются идеи, что им необходимы сильные лидеры, которые способны достичь цели. Заметен рост ценности технократов, как Илон Маск, пишет РИА Новости.

Накануне бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что в настоящее время в России нет замены президенту страны Владимиру Путину. Глава государства будет вынужден остаться на своем посту вне зависимости от его желания, особенно на фоне частичной мобилизации, заметил политик.