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Степашин рассказал о замене для Владимира Путина на посту президента

Егор Провоторов
Политика
Степашин рассказал о замене для Владимира Путина на посту президента
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В настоящее время в России нет замены президенту страны Владимиру Путину. Глава государства будет вынужден остаться на своем посту вне зависимости от его желания, особенно на фоне частичной мобилизации, заявил журналистам бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

— Сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела активных боевых действий против НАТО и американцев, — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

По мнению бывшего председателя российского правительства, «нельзя вечно быть руководителем страны». Однако в случае Владимира Путина необходимо остаться в своей должности. Степашин считает, что РФ не должна повторять 1917 год, когда окружение императора Николая II его «предало».

Накануне президент США Джо Байден заявил, что не видит никакого смысла в своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Однако есть одна тема, которую они могли бы обсудить. Речь идет о заключенной в российской тюрьме американке Бриттни Грайнер.

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