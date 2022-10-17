Онколог Воротников рассказал, как предотвратить развитие рака груди

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Онкологические заболевания можно профилактировать. Кроме рекомендаций по здоровому образу жизни, существует комплекс мероприятий, который направлен на снижение риска заболеть раком молочной железы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил врач-онколог, маммолог, кандидат медицинских наук, заведующий онкохирургическим отделением в ЦКБ «РЖД-Медицина» Владимир Воротников.

По его словам, предотвратить развитие рака груди поможет выявление заболевания до появления симптомов. Так, в первую очередь пациенту следует прийти на скрининг.

— Самое главное профилактическое мероприятие — это, безусловно, скрининг. Скрининг — то есть ранняя диагностика — это выявление онкологического заболевания до появления симптомов. Именно на ранних стадиях лечение рака наиболее эффективно, — пояснил специалист.

Кроме того, по словам Воротникова, врачи для предотвращения развития раковой опухоли могут выписать пациентам в возрасте от 50 лет препараты с целью гормональной профилактики.

— Мы можем назначать препараты с целью гормональной профилактики для пациентов в возрасте от 50 лет, то есть после наступления менопаузы, — добавил Воротников.

А врач-хирург, онколог-маммолог Виктор Федосейкин рассказал «ВМ», могут ли пирсинг, тату и импланты повлиять на здоровье груди и стать причиной развития рака.