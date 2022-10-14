Онколог Федосейкин оценил риск развития рака груди из-за пирсинга, тату и имплантов

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Татуировки, пирсинг и другие украшения тела были популярны в древности, однако интерес к ним не снижается и в наши дни. Люди среди прочего таким образом украшают и грудь. Врач-хирург, онколог-маммолог в клиниках «Юсуповская больница», Everon.ru, «77 докторов» Виктор Федосейкин рассказал «Вечерней Москве», может ли подобное навредить здоровью молочных желез.

Пирсинг

По его словам, действительно в некоторых случаях пирсинг сосков может стать причиной осложнений. Это связано главным образом с ситуациями, когда не соблюдается должная гигиена в период заживления проколов. Это приводит к воспалению, болям и другим проблемам.

— Если вы заметили, что из места прокола выделяется гной, — срочно обращайтесь к врачу, — предупредил специалист.

Прокол должен быть сделан аккуратно и с соблюдением всех правил, отметил Федосейкин. Обращаться нужно только к опытным пирсерам, иначе возможны кисты и другие неприятности. Кроме того, непрофессионал может сделать несимметричный прокол, из-за чего возможна дальнейшая деформация канала.

Еще одна опасность — аллергия на материал, из которого сделано украшения, продолжил маммолог:

— Идеальный вариант — медицинские сплавы, на которые наш организм практически не реагирует. Если вставить в свежий прокол неподходящее украшение, то возможен целый букет неприятных последствий: зуд, сыпь, воспаление, отек в месте прокола.

Соски — область тела, которая постоянно контактирует с одеждой. Это как минимум вызывает дискомфорт, а как максимум может спровоцировать травму, если случайно зацепить украшение, предупредил медик:

— Однако, что касается риска развития рака груди, то здесь я могу вас успокоить. Результаты научных исследований показывают, что пирсинг сосков хоть и может спровоцировать инфекции или создать проблемы при грудном вскармливании, но вызвать рак груди он неспособен.

Татуировки

Главное правило тех, кто решил сделать татуировку, — обращение к мастеру, который имеет опыт и соблюдает все требования безопасности, заметил врач:

— Вы должны быть уверены в стерильности всех материалов, которые будут использованы. Это убережет от инфекций и связанных с ними осложнений в дальнейшем.

Грудь — не самое популярное место для татуировок, хотя некоторые решаются на нанесение именно в этой области, продолжил маммолог. Исследования показывают, что риск развития рака груди при таких татуировках минимален и сопоставим с общим по популяции:

— Но все же подчеркну, что в состав чернил, которые используются для нанесения татуировок, входят фталаты, углеводороды, которые считаются канцерогенами и эндокринными разрушителями. Не исключено, что они все же могут увеличивать вероятность развития онкозаболеваний в целом и рака груди в частности.

Виктор Федосейкин / Фото: Личный архив

Грудные импланты

Увеличение груди тоже можно отнести к числу процедур, украшающих тело. Сама по себе установка грудных имплантов не провоцирует онкозаболевания и рак груди. Однако зафиксировано несколько случаев, когда у пациенток, прошедших такую процедуру, была зафиксирована анапластическая крупноклеточная лимфома — редкая форма рака, объяснил специалист.

— Была подтверждена связь между установкой рельефных грудных имплантов определенной фирмы и повышением риска этого рака, после чего продукция бренда была отозвана и далее не использовалась, — добавил хирург.

Некоторые врачи отмечают, что женщин, у которых стоят грудные импланты, сложнее обследовать — их присутствие ухудшает визуализацию на маммографических снимках. Однако провести диагностику все же возможно, для чего потребуется сделать снимки в других проекциях, добавил специалист.