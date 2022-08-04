«Каскад заболеваний»: топ-8 вредных привычек, приближающих старение

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Старение — процесс естественный и неизбежный. Однако пока одни ищут «эликсир вечной молодости», другие потакают вредным привычкам, которые, наоборот, лишь приближают старость. О самых коварных из них «Вечерней Москве» рассказал пластический хирург Дмитрий Скворцов.

Специалист отмечает, вся работа пластического хирурга — это устранение негативных факторов старения организма, потому что в понимании большинства, чем дольше ты остаешься молодым, тем активнее и успешнее будет твоя жизнь.

— Плохие привычки потому и «плохие», что своим существованием оказывают активную роль в ускорении процессов старения как целого комплекса биохимических реакций. Полностью избежать их невозможно — таковы законы природы, но в наших силах замедлять их протекание, — говорит врач.

Хорошо сидим

Современный ритм жизни — это неизбежная суета, которая накапливает гормоны стресса в организме. Это уж точно не делает талию узкой и не убирает отеки под глазами. Более того, человек и хотел бы позаботиться о себе, да некогда.

Обратная сторона суеты — малоподвижный образ жизни, при котором бесполезными будут и 10 тысяч шагов, потому что весь день, проведенный за рабочим столом, собирает целый букет негативных воздействий: неправильная осанка, отек ног, концентрация на глаза и т. д.

— Посчитаем все рабочие часы пусть даже за несколько недель, и вот результат — застой лимфатической системы, который работает как спусковой крючок для каскада инфекционных заболеваний. Болеть часто — это еще и плохо выглядеть, ведь ресурсы организма тратятся на борьбу с инфекцией, и их нет для накопления питания кожи. А если нет питания — нет и упругости тканей, сухая кожа более склонна к появлению морщин и всех остальных «прелестей возраста», в том числе и упругости самого тела, — поясняет Скворцов.

Ни в одном глазу

Еще одна плохая привычка — отсутствие режим дня и нормального сна.

— Говорят, во сне организм отдыхает, что не совсем правильно. В состоянии сна тоже идет работа, но это работа обратно противоположна бодрствованию: растраченные ресурсы во время сна накапливаются, и все клеточные поломки устраняются — важная и кропотливая работа. Поэтому стоит с уважением отнестись к своему организму и не растрачивать его ресурсы нещадно, — говорит хирург.

Сладкая жизнь

О том, что сахар вреден для организма, знает каждый, но не каждый действительно относится к этому серьезно. Кроме заболеваний и зависимости, сахар провоцирует снижение коллагена и эластина, ответственных за упругость кожи. В результате кожа становится тусклой, появляются морщины, снижается эластичность.

Худой еще худеет

Вопрос диет набил оскомину, но от этого он не утрачивает популярности. Бесконечные эксперименты над своим организмом не только не приводят к нужным результатам, но, наоборот, усугубляют проблему, утверждает врач.

— Ограниченное по микро- и макронутриентам питание не восполняет необходимые ресурсы для организма. Обезжиренные диеты препятствуют усвоению кальция, а это чревато для костей, обеспечивающих красивую осанку, крепкие зубы и здоровые коленные суставы. Сейчас многие придерживаются веганских диет, что также является индивидуальным вопросом, ведь растительные белки не обеспечивают в полной мере организм строительным материалом. А «стройка» — это мышечный каркас спины, упругие ягодицы и, между прочим, здоровый кишечник, требующий постоянного обновления тканей, — поясняет Скворцов.

Просто бомба

Взрывная психика — плохая особенность не только для коллег, но и для самого субъекта. Постоянная импульсивная реакция на окружающее, травмируя психику, влечет за собой другие негативные привычки, такие как курение, употребление алкоголя и заедание стресса. Весь этот коктейль создает весомую нагрузку на организм, и тот отвечает отеками, ожирением и, конечно, проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Звездная болезнь

Любители погреться на солнце или в солярии игнорируют вопрос влияния жесткого ультрафиолетового излучения на кожу.

— Модное веяние никакого отношения к здоровью не имеет: для выработки витамина D достаточно пребывание на свежем воздухе в течение 15 минут, — утверждает врач.

Между тем, повышенное воздействие солнечных лучей вызывает потерю жидкости кожным покровом, ведь физические законы работают везде — с нагретой поверхности испаряется влага. Для выработки кожей эластина и гиалуроновой кислоты влага очень необходима.

Если есть в кармане пачка

Влияние курения на старение клеток также очевидно — микрочастицы табака, попадая в легочную ткань, воспринимаются организмом как чужеродное тело, на борьбу с которым собирается «отряд» лимфоцитов.

— Так развивается воспалительный процесс, только на микроуровне, нам он не заметен, однако постоянное его развитие имеет накопительный эффект и приводит к блокировке кровообращения. Плохое кровообращение — застой питания тканей, и мы снова возвращаемся к отекам и дряблости, — отмечает врач.

Как-нибудь не сегодня

Сегодня даже на государственном уровне разработаны все возможные варианты, как пациентам просто и легко пройти диспансеризацию. И такая забота со стороны правительства не случайна: большинство осложнений появляется в результате откладывания похода к врачу. Рак груди — частая печальная история, последствия которой устраняет пластическая хирургия. Опираясь на многолетний опыт наблюдений за пациентами, можно с уверенностью сказать: лечение протекает удачно в 90 процентах случаев, если вовремя делать скрининги, заключил хирург.