Как избавиться от обвисшей кожи после похудения

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Торсопластика — это операция, направленная на подтяжку кожи и устранение ее избытков и подкожно-жировой клетчатки в области спины, живота, талии, бедер, ягодиц. Отсюда появилось дополнительное название «круговая подтяжка тела», или бодилифт (бодилифтинг). Часто проводится пациентам после значительного похудения или бариатрической операции. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук, пластический хирург Юрий Качина.

Он также отметил, что нередко торсопластика проводится в сочетании с классической липосакцией. Этот тандем позволяет добиваться наиболее выразительных результатов преображения.

— Можно сказать, что торсопластика — это совокупность нескольких операций, основная цель которых — получить новые контуры тела. Как правило, торсопластику проводят в несколько этапов — это обусловлено в первую очередь удобством, правилами проведения сочетанных вмешательств и необходимостью восстановления после операций, — пояснил врач.

Первый этап может включать подтяжку и устранение излишков кожи и подкожно-жировой клетчатки верхней части спины, в области поясницы, ягодиц и бедер.

Второй этап — абдоминопластика, подтяжка живота, которая включает не только устранение подкожно-жирового фартука в области живота, но и восстановление мышечно-апоневротического каркаса и диастаза прямых мышц живота.

Дополнительные процедуры

По словам хирурга, в рамках торсопластики при желании пациентки и наличии соответствующих показаний часто проводится маммопластика, или мастопексия — подтяжка молочных желез. Ее основная задача — адекватно подтянуть, зафиксировать форму молочных желез, а при необходимости скорректировать также объем при помощи имплантов или липофилинга.

Кроме того, одной из наиболее частых проблем после активного снижения массы тела является обвисание кожи в верхней части рук, так как в этой зоне она очень быстро теряет тонус и внешнюю привлекательность.

— Решить вопрос помогает подтяжка рук — брахиопластика. Выполнение данной операции направлено на коррекцию рук от плеча до локтя. Проведение в тандеме таких вмешательств, как пластика верхней части спины, мастопексии и брахиопластики, получило название «верхний бодилифт», — объяснил Качина.

Также врач рассказал, что существует и «нижний бодилифт»:

— Он включает комплекс таких вмешательств, как подтяжка живота, ягодиц и бедер. Подтяжка бедер выполняется в случае обвисания кожи после сильной потери веса как в области внутренней, так и наружной поверхности бедер. Цель операции — удаление не сократившейся кожи, формирование нового контура бедра. Операция проводится в сочетании с липосакцией.

Еще одним важным элементом, по мнению медика, может стать пластика лица.

— Вследствие похудения и потери жировой ткани на лице начинают появляться морщинки, теряется упругость кожи лица и шеи, поэтому пациенты сталкиваются с птозом мягких тканей. Единственный способ избавиться от провисания кожи — это провести SMAS-подтяжку лица и шеи с резекцией избытков кожи, — добавил Качина.